STORY: Hinweis: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Kai Wegner (CDU), Landesvorsitzender Berlin: "Wir haben festgestellt, dass es Unterschiede gibt, große Gräben. Aber wir haben auch mit den Grünen immer wieder versucht, Brücken zu bauen. Und das ist uns in vielen Punkten auch mit den Berliner Grünen gelungen. Hier ist ein neues Verhältnis entstanden, auch ein neues Vertrauen zwischen CDU und Grünen. Und dafür bin ich den Grünen sehr dankbar. Und nichtsdestotrotz gibt es natürlich deutlich mehr Schnittmengen, inhaltliche Schnittmengen mit den Sozialdemokraten.(Weißblitz) Und demzufolge habe ich heute aufgrund der vielen gemeinsamen Schnittmengen mit den Sozialdemokraten, dem Landesvorstand der Berliner CDU vorgeschlagen, Koalitionsverhandlungen mit der Berliner SPD aufzunehmen. Und der Landesvorstand der Berliner CDU hat dies einstimmig, also mit 100 Prozent beschlossen. Wir werden jetzt in die Koalitionsverhandlungen mit den Sozialdemokraten gehen. Wir haben eine ganz klare Prämisse. Wir wollen, dass Berlin Berlin bleibt, aber Berlin an allen Stellen wieder funktioniert. Wir wollen nicht, dass Berlin sich tagtäglich neu erfindet, sondern dass wir dafür sorgen, dass die Basics in unserer Stadt wieder stimmen. Dass wir dafür sorgen, dass die Verwaltung funktioniert, das Verfahren gestrafft werden, dass es schneller geht in Bürgerämtern und vielen anderen Themen. Wir wollen dafür sorgen, dass Berlin eine sichere und eine saubere Stadt wird, wo die Polizei eine moderne Ausstattung bekommt und die Unterstützung, die sie braucht für ihre schwere Arbeit. Wir wollen das Thema, das Mietenproblem, den Mietennotstand, den ich immer angesprochen habe in den letzten Wochen, dass dieses Problem ernsthaft gelöst wird. Wir wollen den Mieterschutz auf neue Beine stellen. Wir wollen, dass der Mieterschutz funktioniert in Berlin, und wir wollen den Wohnungsneubau voranbringen. Wir wollen das Angebot hochfahren. Wir wollen dafür sorgen, dass in dieser Stadt eine Mobilitätspolitik entsteht, die für alle funktioniert. Für Fahrradfahrer, für Fußgänger, für Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs, aber eben auch für das Auto."

