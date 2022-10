STORY: Ein Hauch von Spätsommer im Frühherbst. Denn kalendarisch hat der Herbst ja bereits am 23. September begonnen. Doch überraschend mildes und sonniges Wetter hat den Menschen in Berlin den Einstieg in die neue Woche ziemlich versüßt. Manch einer nutzte die angenehmen Temperaturen von rund 24 Grad am Montag zum Beispiel für ein Eis unter freiem Himmel, Entspannung im Grünen oder ein Kaltgetränk auf einer sonnenbeschienenen Café-Terrasse. Doch diese Wetter-Situation soll nicht allzu lange dauern. Denn nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes nähert sich bereits kältere Luft der Bundeshauptstadt. Und in der Nacht zu Dienstag soll Regen im Anflug sein. Auch die Temperaturen werden dann wohl wieder sinken. Die Meteorologen gehen davon aus, dass das Thermometer bestenfalls auf 18 Grad Celsius steigt. Aber auch das ist ja durchaus eine Temperatur, bei der es sich ganz gut aushalten lässt.

