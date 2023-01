STORY: Am Hauptstadtflughafen BER ging am Mittwoch seit den frühen Morgenstunden nichts mehr. Ein ganztägiger Warnstreik legte den Flugverkehr lahm. Begonnen hatte die Arbeitsniederlegung gegen 3:30 Uhr. Mangelnde Fortschritte in den drei parallel laufenden Tarifrunden hatten zu der Entscheidung für Warnstreiks geführt. Verdi-Gewerkschaftssekretär Enrico Rümker zu den Erwartungen: "Wir hoffen, dass der Druck ausreichend ist, dass wir da jetzt in den Bewegungen oder zügig Bewegung in den Verhandlungen jetzt auch bekommen. Bisher bleibt es an einigen Stellen aus. Um mal ein Beispiel zu sagen: Bei der Flughafengesellschaft liegt das Tarif Angebot bei einer Laufzeit von 24 Monaten, wo sich die Gehälter zum 1.6. um 3 % erhöhen, zum 1.5. nächstes Jahr nochmal um 2 %. Wenn man sieht, wie hoch die Inflationsrate ist und bedenkt, dass die Kolleginnen und Kollegen aus diesem Bereich schon seit vielen, vielen Jahren keine Gehaltserhöhung hatten, ist das natürlich als Angebot ein Schlag ins Gesicht für die Kolleginnen und Kollegen." Ursprünglich vorgesehen waren am Hauptstadtflughafen am Mittwoch 300 Starts und Landungen mit etwa 35.000 Passagieren. Zahlreiche Flüge wurden allerdings gestrichen, einige auf den Donnerstag verschoben. Je nach Fluggesellschaft haben Kunden die Möglichkeit, umzubuchen oder auf die Bahn umzusteigen.

