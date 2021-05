Sinkende Corona-Infektionszahlen in Berlin machen es möglich:Eine Ausstellung im umgebauten Martin-Gropius-Bau, wo bis Mitte August eine Retrospektive auf das Lebenswerk der japanischen Ausnahmekünstlerin Yayoi Kusama gezeigt wird. Die 92-jährige Künstlerin lebt jedoch seit bereits rund 50 Jahren in einer psychiatrischen Anstalt in Tokio. Aber ihre monumentalen Werke reisen um die Welt.Assistenz-Kuratorin Greta Kühnast am Mittwoch in Berlin: "Kusamas psychische, aber auch physische Einbrüche hatten insofern Einfluss auf ihre Arbeit, als dass sie eine eigene Philosophie für sich entwickelt hat, und zwar hat sie nämlich dadurch das Thema der Unendlichkeit und der Repetition so weit verfolgt, dass sie für sich weiterhin jetzt lebendig mit 92 Jahren weiterhin so kreiert und künstlerisch aktiv sein kann, wie sie es kann." Poppig, psychedelisch und bunt so präsentiert sich die Ausstellung. Bekannt wurde die Japanerin vor allem mit ihren farbenfrohen "Polka Dots", mit denen sie Gegenstände wie Räume und Installationen gestaltet. Unter den Arbeiten aus über 70 Jahren künstlerischen Schaffens finden sich auch eine Reihe aktueller Arbeiten wie zum Beispiel der "Infinity Mirror Room".Und eine weitere gute Nachricht lautet, dass nach der Öffnung des Walter-Gropius-Baus ab Freitag dann auch die meisten staatlichen Museen in der Hauptstadt ihre Türen nach der coronabedingten Pause wieder öffnen werden.

Mehr