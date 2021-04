Manche schauen die Nachrichten und wissen es bereits, dass in Berlin künftig nur noch mit einem negativen Corona-Schnelltest shoppen gegangen werden kann, andere wiederum nicht: "Also, ich hab schon was mitbekommen, aber ich weiß nicht wo die sind, diese Teststellen, sag ich mal! Das müsste auch mal ein bisschen anders publik gemacht werden. Wer noch nicht so Internet firm ist, wie soll der das dann rausfinden?" "Keine Ahnung. Ich bin auch hier, nur um etwas von der Reparatur abzuholen. Keine Ahnung, ob ich jetzt reinkomme oder nicht." FRAGE: Hast Du einen Test dabei? "Nein" "In der Folge von der ganzen Sache sind es immer mehr Erschwernisse, die dem Bürger aufgezwungen werden. Und solange wie der Bürger sich das gefallen lässt, gut, Frau Merkel die haut nun auch zum Glück bald ab, das ist klar. Naja, das ist schwer überhaupt was richtig rauszufinden. Die wissen es nicht besser und die anderen auch nicht." Seit Mittwoch gilt in Berlin "Test & Meet" und nicht mehr "Click & Meet". Wer Geschäfte mit dem neuen Angebot betreten möchte, muss einen tagesaktuellen Coronatest vorweisen können oder ihn vor Ort durchführen. Dann kann man ohne Voranmeldung einkaufen. Laut einer Umfrage des ZDF-Politbarometers hielten 26 Prozent der deutschen Bürgerinnen und Bürger die Corona-Maßnahmen im März für übertrieben, 31 für gerade richtig, 36 Prozent finden, dass die Beschränkungen härter ausfallen müssten.

