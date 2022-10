STORY: Großkundgebung in Berlin. Am Samstag haben sich Zehntausende mit den anhaltenden Protesten im Iran solidarisiert. Nach Angaben der Organisatoren kamen rund 80.000 Menschen zusammen. Zu der Aktion hatte das Kollektiv „Woman Life Freedom“ aufgerufen. Hier die Stimmen von einigen Teilnehmern: „Hoffnung. Auf jeden Fall sind wir ein Stück weiter. Auch wenn es diesmal nicht zu Ende geht. Aber viel Hoffnung und Unterstützung.“ „Ich fühle mich sehr gut, weil wir so Solidarität mit allen Iranern zeigen. Und ich bin so auch die Stimme von Mahsa Amini.“ Laut der Polizei verlief die Kundgebung weitgehend störungsfrei. Hintergrund für die Demo in Berlin sind die Proteste im Iran, die seit Wochen anhalten. Die Sicherheitskräfte gehen dort teils massiv gegen die Demonstrierenden vor. Nach Angaben von Menschenrechtlern wurden dabei bislang mehr als 240 Menschen getötet und Tausende festgenommen. Auslöser der Unruhen im Iran war der Tod der 22-jährigen Mahsa Amini. Die Sittenpolizei hatte sie am 13. September in Teheran festgenommen, weil ihr Kopftuch angeblich nicht korrekt saß. Auf der Polizeiwache war sie ins dann Koma gefallen und später im Krankenhaus verstorben.

