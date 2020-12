Die Details zu Coronaimpfungen werden konkreter: Berlin etwa kann im Optimalfall 20.000 Menschen am Tag impfen. Sechs Impfzentren werden in der Hauptstadt gerade aus dem Boden gestampft und sind laut Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci schon so gut wie startklar. "Das steht schon mal fest, das kann ich sagen, sind wir startbereit, auch vom Einladungswesen her, auch von der Technik, von der IT her sind wir schon jetzt gut aufgestellt:" Die Impfzentren entstehen im Stadtgebiet verteilt. Etwa an den Flughäfen Tegel und Tempelhof, auf dem Messegelände oder in einem Eisstadion in Mitte. Daneben sollen mobile Teams in Pflegeheimen impfen. Der Impf-Koordinator für Berlin, Albrecht Broemme, erinnerte daran, dass nur nach Termin geimpft werde: "Diese Impfzentren sind keine öffentlichen Impfstellen, wo man vielleicht noch in Schlange ansteht und sich dabei eine Corona abholt. Das wäre doch die Krönung. Sondern hier wird, mit einem Termin-Management werden Termine vergeben im Viertelstunden-Abstand. Der erste Impftermin ist morgens um 9 Uhr, der letzte ist um 17.30 Uhr. Und wenn die Leute dann auch alle pünktlich kommen, wenn sie dann natürlich sich entschieden haben, sie sich überhaupt impfen zu lassen, das ist auch klar, dann können wir auch mit jedem Tag in Berlin 20.000 Menschen impfen." Es wird damit gerechnet, dass Ende Dezember oder Anfang Januar mit dem Impfen in Deutschland begonnen werden kann.

