In Berlin können Selbstständige, Freiberufler und Kleinunternehmer seit Freitag Soforthilfen beantragen, um durch die Coronakrise zu kommen. Auch Kristian Wolf und Patricia Parisi wollen einen Antrag stellen. Sie veranstalten normalerweise Konzerte für Kinder und gehören somit zu einer der von der Krise am härtesten getroffen Branchen. O-TON KRISTIAN WOLF, KONZERTVERANSTALTER: Alle diese Geschichten fallen natürlich im Moment aus, und zwar bis weit in den Sommer hinein. Die Bands, die aus Amerika, aus Übersee kommen wollten, haben alle samt und sonders abgesagt. Insofern, wir können uns jetzt noch so drei Wochen irgendwie durchschummeln mit Dispo etc. Aber wir brauchen das Geld schon. Die Hilfen werden über die Berliner Investitionsbank vergeben, und zwar ganz unbürokratisch. Drei Tage nach dem Antrag soll das Geld auf dem Konto sein. Der Andrang ist immens. O-TON KRISTIAN WOLF, KONZERTVERANSTALTER: Ja, jetzt haben wir zwölf Uhr, genauer gesagt, eine Minute nach Zwölf. Ich versuche jetzt noch mal die Seite von der IBB aufzurufen. Aber… baut sie sich auf? Nein, immer noch technische Störung. Das ist schade. Das wird uns vermutlich auch noch die nächsten zwei Stunden so gehen. Gut, aber immerhin, es ist gut, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt. Und im Laufe des Tages werden wir da sicher ran kommen. Selbstständige und Kleinunternehmer mit bis zu fünf Mitarbeitern können bis zu 5000 Euro vom Land und bis zu 9000 Euro vom Bund beantragen. Ein Verdienstausfall muss dabei nicht nachgewiesen werden, das Geld muss auch nicht zurückgezahlt werden. Unternehmen erhalten zinslose Darlehen von bis zu einer halben Million Euro, die in spätestens zwei Jahren zurückgezahlt werden müssen.