Nach Hamburg verschärft nun auch Berlin die geltenden Corona-Maßnahmen. Die Hansestadt hatte am Mittwoch eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Ähnliche Beschränkungen gelten ab Karfreitag nun auch in Berlin. Die Beschlüsse vom Mittwoch wurden damit nachgebessert. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Donnerstag: "Wir haben jetzt über Ostern die Regelung, die sie alle kennen. Über Ostern dürfen zusammenkommen zu einem Oster-Kaffee zwei Haushalte, maximal fünf Personen. Das ist das, was wir da haben. Ab dem 6. April wird es eingeschränkt. Dann soll nur noch zusammenkommen ein Haushalt mit einer weiteren Person. Wir haben, wenn Sie sich jetzt draußen aufhalten wollen und spazieren gehen wollen zu Ostern, haben wir da auch die Regelung, dass zwei Haushalte mit bis zu fünf Personen zusammenkommen können. Wenn Sie nachts - 21 bis 5 Uhr - sich im öffentlichen Raum aufhalten, dann sollen es nur noch bis zu zwei Personen sein, die da zusammenkommen können oder zusammenkommen sollen. Jeweils ausgenommen von diesen ganzen Regelungen sind die eigenen Kinder bis 14 Jahre." Die Kindertagesstätten in der Hauptstadt werden in der kommenden Woche geschlossen. "Ab Donnerstag, dem 8. 4., also heute in einer Woche, werden wir wieder in den Kindertagesstätten eine Not-Betreuung anbieten. Das heißt, dass die Einrichtungen nicht generell für alle geöffnet sind, sondern eine Not-Betreuung greift, wie sie es auch schon aus den früheren Monaten kennen." Für die Schulen sei noch keine Regelung getroffen. Das liege zum einen an der aktuellen Feriensituation, zum anderen wolle der Senat erst sehen, wie sich die Teststrategie für Schulen umsetzen lasse. "Und wir wollen dann gemessen auch an diesen Informationen - wie kann ein sicherer Schulbetrieb aussehen? - wollen wir das Thema dann wieder aufgreifen in der nächsten Woche und wollen sehen, was wir für den Schulbetrieb beschließen können oder beschließen müssen." Auf den Straßen von Berlin erntete die Ankündigung am Donnerstag Zustimmung: "Ich meine, das ist ein schwieriger Prozess. Das ist, glaube ich, allen klar. Und alle sehnen sich nach Lockerung und nach einer Rückkehr zur Normalität. Ich bin letztlich immer jemand, der als allererstes auf die Virologen, Mediziner hört. Und die sind ja nun auch diejenigen, die das relativ entschieden vertreten. Insofern kann ich mich dem nur anschließen, so bitter das ist." "Ja! - Ich glaube, das ist notwendig. Wir müssen irgendwie versuchen, hier an einem Strang zu ziehen. Ich weiß, links und rechts brechen Leute aus den Reihen raus. Aber am Anfang ist es genauso wie in der - ich darf's mal vorsichtig sagen - Flüchtlingskrise, obwohl ich die nicht als eine solche empfand. Alle waren sich einer Meinung: Oh, wir müssen helfen, wir müssen an einem Strang ziehen. Und am Ende, nach einer gewissen Zeit Geduld, ist dann Ende bei den Leuten und sie wollen nicht mehr mitmachen. Das verstehe ich nicht." Wie auch in Hamburg und anderen Landesteilen liegt der Inzidenzwert in Berlin seit Tagen über dem kritischen Schwellenwert von 100. Entsprechend der von Bund und Ländern beschlossenen Notbremse haben einige Landesregierungen - wie nun der Berliner Senat - ihre Regelungen angepasst.

