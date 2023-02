STORY: Berlin hat die Wahl. Und zwar die Zweite. Am Sonntagfrüh um 8 Uhr haben in der Hauptstadt die Wahllokale geöffnet und nach der Pannenabstimmung im September 2021 soll die Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus nun deutlich geschmeidiger laufen. Zu den Frühaufstehern zählte unter anderem die Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch, die sich überaus optimistisch zeigte: "Sind sehr zuversichtlich. Denn es gab keine Wahl, die so gut vorbereitet worden ist, wie diese Wahl mit so viel Ausstattung und Personal und Achtsamkeit. Wäre das beim letzten Mal schon so gewesen, hätten wir gar keine Wahlwiederholung gehabt, da bin ich ziemlich sicher." Weil es bei der Wahl im September 2021 zu Unregelmäßigkeiten gekommen war, hatte das Berliner Landesverfassungsgericht sie für ungültig erklärt und eine Wiederholung anordnete. Neu gewählt werden das Abgeordnetenhaus und die Bezirksversammlungen. Auswirkungen auf die Dauer der Legislaturperiode hat die Wahlwiederholung nicht. Sie endet spätestens fünf Jahre nach der ersten Wahl, also 2026. Die rund 2,4 Millionen Wahlberechtigten können am Sonntag noch bis 18.00 Uhr ihre Stimme abgeben. Mit ersten Prognosen ist dann kurz nach Schließung der Wahllokale zu rechnen.

