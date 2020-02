Francis ist aus Westafrika geflüchtet. Eigentlich will er in Europa ein geregeltes, anständiges Leben führen. Zunächst widersetzt er sich auch dem Angebot, in der Hasenheide mit Drogen zu dealen. Doch das Berlin von heute geht mit dem Staatenlosen nicht weniger erbarmungslos um, als es Lohnarbeiter Franz Biberkopf in Alfred Döblins Roman Berlin Alexanderplatz erlebt. Bei der Neuauflage führte Burhan Qurbani Regie. "Als ich nach Berlin gezogen bin, dann relativ schnell in die Hasenheide gezogen bin, habe ich die Community in Park in der Hasenheide ein sehr bürgerlicher Park ist, aber auch ein Park kennengelernt. Ich wollte eine Geschichte über diese Männer schreiben und habe das Gefühl gehabt, dass ich mir einfach einen von diesen Drogen, die Drogen, die in diesen Park herausfischen. Dass das eine Geschichte ist, die in Deutschland nicht sehr wahrgenommen werden wird, sie versickern wird. Aber was ist, wenn ich Berlin Alexanderplatz nehme? Was, wenn ich Franz Biberkopf umwandelte in einen dieser Jungs? Dann kann man nicht wegschauen. Kann man sie nicht ignorieren? Dann muss man hingucken." Francis wird von Welket Bungué gespielt. Der 32-Jährige wurde selbst in Guinea-Bissau geboren. "Wir wollten eine Geschichte erzählen, die sich auf die Reise konzentriert, die ganze Reise dieser Charaktere. Diese Charaktere gehen weit über Stereotypen hinaus. Berlin ist ein Mikrokosmos, es ist ein Traumzustand, jeder versucht, sich selbst zu verwirklichen. Es spielt keine Rolle, was man tut, das Wichtigste ist, wer man ist und wer man sein will. Das denke ich über diesen Film." In dem rund 3-stündigen Drama sorgt in Francis Leben für so etwas wie ein wenig Glück das Escort-Girl Mieze, verkörpert von Jella Haase. "Ich bin aufgeregt. Ich bin so glücklich. Ich bin so dankbar, mit diesem Film im Wettbewerb zu laufen. Es sind so tolle Kollegen, so toller Regisseur. Tolle Geschichte, toller Stoff. Fantastisch." Am Mittwoch feierte "Berlin Alexanderplatz" auf der Berlinale Weltpremiere. Der Film konkurriert mit 17 weiteren um den Goldenen Bären. Am 29. Februar will die internationale Jury ihre Entscheidung bekanntgeben.