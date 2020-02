Das Führungsduo der Jubiläumsberlinale hat mit großer Bestürzung auf die Ereignisse in Hanau reagiert. Zu Beginn der Eröffnungsgala der 70. Internationalen Filmfestspiele in Berlin haben Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian der Opfer der Anschläge gedacht. "Eigentlich hätte ich an dieser Stelle etwas zum 70. Jubiläum und unsere Freude darüber sagen wollen. Aber die Ereignisse in Hanau gestern haben uns alle wirklich sehr betroffen gemacht. Die Berlinale steht ja für Freiheit, für Toleranz, für Respekt, für Offenheit und für Gastfreundschaft. Die Berlinale wendet sich wirklich gegen Gewalt, gegen Rassismus. Wir sind in unseren Gedanken, bei den Opfern, bei den Familien in Hanau, und wir würden uns, wir würden sie bitten, sich jetzt zu erheben und mit uns den Opfern zu gedenken." "Wir stehen hier als Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft ist das, was Kino definiert. Wenn wir im Kino sitzen, sind wir ein Publikum, ohne Unterscheidung von Klasse, Sprache oder Religion." Unter dem Vorsitz des Film- und Theaterschauspielers Jeremy Irons entscheidet eine Internationale Jury bis zum 29. Februar über die Vergabe des Goldenen und der Silbernen Bären. Die Filmfestspiele dauern bis zum 1. März.