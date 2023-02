STORY: Er brachte am Dienstagabend die Filmfans am Roten Teppich der Berlinale in Wallung. Steven Spielberg war nach Berlin gekommen. Der Hollywoodregisseur ist bei den Filmfestspielen in Berlin für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden. Der 76-jährige Filmemacher nahm sich viel Zeit, um Autogramme zu schreiben, mit den den Fans herumzualbern und für die Fotografen zu posieren. Spielberg hat einige der erfolgreichsten und beliebtesten Filme der Kinogeschichte gedreht. Darunter "Der weiße Hai", "E.T. - der Außerirdische", "Indiana Jones", "Jurassic Park", und "Schindlers Liste". Doch was ist sein Erfolgsgeheimnis? "Es gibt viele Kinder, die in mein Büro kommen, und ich treffe viele junge Filmemacher, vor allem an Filmhochschulen. Und ich sage ihnen allen, dass sie sich Filme ansehen sollen. Studiert alte Filme, studiert aktuelle Filme, aber schreibt auch. Es ist sehr, sehr wichtig, dass Regisseure auch schreiben können oder sich zumindest mit Autoren zusammentun. Denn es geht um die Geschichte, wie man die Geschichte vermittelt, jeder hat einen anderen Stil, und man muss auch seinen Stil verfeinern. Aber herauszufinden, was man sagen will, das ist das Wichtigste. Wenn man etwas zu sagen hat, dann findet man über den Film Menschen, die zuhören werden." Auf der Berlinale wurde Spielbergs neuer Film "The Fabelmans" gezeigt. Die autobiografisch geprägte Geschichte erzählt von der Kindheit und Jugend eines Sohnes jüdischer Eltern in den USA der 50er Jahre und dessen Anfängen als Filmemacher.

