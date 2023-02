STORY: Roter Teppich für Hollywoodstar Cate Blanchett am Donnerstag in Berlin. Ihr Film Tár wurde in der Kategorie "Berlinale Special Gala" gezeigt. In dem Psycho-Drama spielt die 53-jährige und mehrfach mit einem Oscar prämierte Schauspielerin die Rolle einer ersten weiblichen Chefdirigentin eines großen deutschen Orchesters. Cate Blanchett, Schauspielerin: "Ich denke, es ist ein sehr herausfordernder und lohnender Film. Und als wir ihn gemacht haben, hatten wir keine Ahnung, dass er so gut ankommen würde, was außergewöhnlich ist. Und von so vielen verschiedenen Seiten. Von den Kritikern über die Mainstream-Auszeichnungen bis hin zu Independent-Fans. Das ist bemerkenswert. Das ist mehr, als wir uns je erhofft hätten. Und am Ende will man ja vor allem, dass er einfach nur ein Publikum findet. Und deshalb sind Festivals auch so wichtig für interessante, herausfordernde und langlebige Filme wie dieser es ist.“ Das für sechs Oscars nominierte Drama von Filmemacher Todd Field hat Blanchett bereits mehrere Nominierungen eingebracht, darunter einen Golden Globe und einen Bafta-Award für die beste Hauptdarstellerin. Der Regisseur umschreibt das Werk mit diesen Worten: Todd Field, Regisseur von Tár: "Es geht um die Untersuchung von Kraft, die von Macht ausgeht. Die korrumpierende Kraft der Macht. Und wir alle erleben das täglich im Leben. Ich glaube, es ist schwer, ein Mensch zu sein. Das ist das Tier in uns, die Hackordnung. Es gibt immer diesen seltsamen Wunsch, sich unter- und einzuordnen." In "Tár", einem spannenden Musikdrama, spielt Blanchett Lydia Tár, eine fiktive weltbekannte und homosexuelle Dirigentin, deren scheinbar unaufhaltsame Karriere durch einen Missbrauchsskandal ins Wanken gerät. Ein Großteil des Films konzentriert sich auf drei Wochen in Társ Leben, in denen sie von einem Megastar der klassischen Musik zu einer Person wird, die um ihr berufliches Überleben kämpfen muss. Der Film soll am 2. März in die deutschen Kinos kommen.

