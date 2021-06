RoterTeppich für großes Kino: Berlin bereitet sich darauf vor, Filmfans und Kinoliebhaber gleichermaßen bei einer speziellen Sommerausgabe der Berliner Filmfestspiele zu empfangen. Zuvor hatte die diesjährige Version nur online stattgefunden, im März dieses Jahres. Am Montag herrschte tagsüber reges Treiben am Hauptspielort auf der Berliner Museumsinsel, der Platz wurde vorbereitet und der Rote Teppich ausgelegt. Die meisten der Filme, die zuvor im Wettbewerb liefen, werden in den nächsten zwei Wochen in Freiluftkinos in weiten Teilen Berlins gezeigt, um die sinkenden COVID-19-Infektionszahlen zu nutzen. Das Sommerspecial des Festivals, das auch als Berlinale bekannt ist, findet vom 9. bis 20. Juni an 16 Spielorten statt, darunter ein eigens eingerichtetes Open-Air-Kino hier auf der Museumsinsel im Herzen der Stadt. Der Kartenverkauf auf der Website der Veranstaltung hatte am 27. Mai begonnen.

