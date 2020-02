Am Donnerstag starten in Berlin die 70. Internationalen Filmfestspiele. Unter dem Vorsitz des Film- und Theaterschauspielers Jeremy Irons entscheidet in den kommenden Tagen eine Internationale Jury über die Vergabe des Goldenen und der Silbernen Bären. "Ich freue mich darauf, Filme zu sehen, die uns dazu anregen, Einstellungen, Vorurteile und die weltweite Wahrnehmung des Lebens, wie wir es kennen, zu hinterfragen." Darunter wohl auch ein Beitrag aus Deutschland. Experten zufolge könnte "Berlin Alexanderplatz" Aufsehen erregen. Wie die literarische Vorlage handelt die Neuverfilmung von Gesellschaft und Außenseitertum, Toleranz, Respekt und Gastfreundschaft. Gerade deswegen zeigte sich der Regisseur Burhan Qurbani am Berlinale-Eröffnungstag von den Anschlägen in Hanau bewegt. "Gestern Abend kam es zu einem Massaker und ich kann dazu noch gar nichts sagen. Aber ich weiß, dass es nicht das Normale ist in Deutschland. Und ich hoffe, das ist nicht das Normale. Weil wir eine Geschichte haben, die uns eigentlich lernen, lehren sollte, dass wir es nicht mehr zulassen dürfen, dass nationalistische, rassistische, ausländerfeindliche Elemente und das Bild von uns prägen und das Bild unserer Gesellschaft prägen und unsere Gefühle unsere Gesellschaft prägen." Mit einer Schweigeminute wollen die Verantwortlichen der Jubiläums-Berlinale der Opfer von Hanau gedenken. Ein offenbar rechtsextremistisch motivierter Mann hatte am Mittwochabend mehrere Menschen erschossen.