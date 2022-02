Der rote Teppich ist ausgerollt - und die Berliner Filmfestspiele können beginnen. Offizielle Eröffnung ist am Donnerstag. Nachdem die Berlinale im vergangenen Jahr eine reine Online-Veranstaltung war, werden in diesem Jahr wieder Stars, Publikum und Journalisten zu dem Kino-Spektakel erwartet. Allerdings gelten strenge Corona-Maßnahmen. Um für genügend Abstand zu sorgen, wurde die Sitzplatzkapazität in den Festivalkinos um 50 % reduziert und es werden keine Partys veranstaltet. Die Zuschauer müssen geimpft sein oder sich kürzlich von einer COVID-19-Infektion erholt haben, eine Maske tragen und einen negativen Test vorweisen können. In diesem Jahr treten 18 Filme im Wettbewerb um den Goldenen und die Silbernen Bären an. Dabei dominiert das Thema Liebe die Beiträge im Hauptwettbewerb. Und weniger die harten, politischen Dramen, für die die Berlinale bekannt ist. Filmkenner Scott Roxborough vom Hollywood Reporter zu seinen Erwartungen. "Ich denke, dass Berlin in diesem Jahr, was die Art der Filme im Wettbewerb und in der Hauptpräsentation angeht, vielleicht ein bisschen kleiner ist, sich ein bisschen mehr auf das Arthouse konzentriert, sogar mehr als in den vergangenen Jahren. Es gibt keine großen Studiofilme. Es gibt nur einen Film von einem Studio, "The Outfit" mit Mark Rylance in der Hauptrolle. Der Schwerpunkt liegt auf Arthouse, insbesondere auf europäischem Arthouse. Ich denke, dass es in diesem Jahr einige sehr interessante Filme gibt, aber wenn es um die großen, aufregenden Filme geht, die auf diesen Filmfestivals viel Aufmerksamkeit erregen, dann fehlen diese hier in Berlin." Zudem ist die Berlinale in diesem Jahr etwas kürzer als üblich. Die Preisverleihung ist für den 16. Februar geplant. Und dann weiß man auch, wer den Goldenen und die Silbernen Bären bekommt.

