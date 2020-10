So richtig überrascht war man bei der Clubcommission in Berlin nicht von den verschärften Corona-Maßnahmen, die der Berliner Senat am Dienstag beschlossen hat. Demnach dürfen Gaststätten nur noch bis 23.00 Uhr (MESZ) öffnen und in der Zeit zwischen 23.00 und 06.00 Uhr dürfen sich höchstens bis zu fünf Personen gemeinsam im Freien aufhalten. In privaten Räumen dürfen nur noch bis zu zehn Menschen zusammenkommen. Damit sollen unter anderem Partys verhindert werden. Lutz Leichsenring von der Clubkommission sagt: "In einer Stadt, die seit 70 Jahren keine Sperrstunde hat und dafür eben auch dieses Freiheitsgefühl vermittelt bekommt, das ist für uns ein starker Einschnitt." Nach so vielen Monaten in der Pandemie müsse man sich laut Leichsenring weiterentwickeln. "Ich glaube, es geht nicht darum, jetzt Prohibition auszurufen, Verbote auszusprechen, sondern es geht darum, legale Alternativen zu schaffen, die gut organisiert sind, die entsprechend den Hygienemaßnahmen ihr Publikum auch in den Räumlichkeiten empfangen kann. Wir haben nur angefangen, Außenbereich der Clubs zu bewirtschaften als Biergarten, als kleine Veranstaltung mit Abständen, mit Hygienekonzepten. Und dort gibt es keine Infektionszahlen." Hin und wieder gibt es Augenzeugenberichten zufolge aber auch Läden, die die Regeln nicht einhalten. Die Infektionen in Berlin steigen an. Politikerinnen und Politiker machen unter anderem die Berliner Ravekultur dafür verantwortlich. (JENS SPAHN) "Ich kann Bilder, wie ich sie am Wochenende wieder gesehen habe, von Partys, die hier stattfinden, nicht verstehen. Ich kann nicht verstehen, dass es in dieser Stadt Restaurants gibt, in die ich reingehe, der einzige mit Maske bin und wo du dann noch angeguckt wirst, als wärst du irgendwie vom anderen Mond, wenn du eine Maske trägst, und dann noch gesagt wird: Brauchen Sie hier nicht tragen. Sag ich: doch" Leichsenring und die Clubcommission beschäftigt sich mit sinnvollen Konzepten für die Zukunft und spricht ein mögliches Hilfsmittel an: "Es geht auch darum, mit den Schnelltests jetzt auch Tests zu machen. Also Schnelltests werden jetzt schon eingesetzt, in Flugzeugen, in Firmen, bei Veranstaltungen, aber in Clubs noch nicht." Alle Berliner Clubs seien derzeit geschlossen. Nur Außenbereiche sind erlaubt. Dies sei laut Leichsenring noch nicht gewinneinbringend, die Clubszene sei weiterhin auf Hilfsgelder angewiesen.

