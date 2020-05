Nach und nach werden die Corona-Beschränkungen gelockert. Unter strengen Auflagen können am 25. Mai in Berlin alle Hotels wieder ihre Pforten öffnen. Dabei gilt dann die Einhaltung strenger Hygieneregeln. Daher gibt es derzeit viel zu tun für die Verantwortlichen. Das Konzept wurden unter Aufsicht von Ärzten erarbeitet - und jetzt, in den Tagen vor der Öffnung, laufen die Vorbereitungen bei der Umsetzung auf Hochtouren. Michael Frenzel, Manager des Berliner Palace-Hotels, erläuterte am Donnerstag, wie wichtig die Wiedereröffnung ist: "Wir haben keine großen Reserven, wir haben keine großen Margen, die man in dieser Branche erzielen kann. Für uns ist es im Endeffekt auch, jeden Tag schrammen wir am Abgrund entgegen, wir sind jeden Tag damit beschäftigt zu überlegen, wie können wir das für die nächste Zeit generieren. Jedes Mal, wenn die nächsten Löhne anstehen, da werden schon die Sorgenfalten immer größer und größer, wie wir noch den verbleibenden Rest finanzieren können, wie man das hinkriegt." Frenzel befürchtet, dass sein Haus nicht sofort wieder voll sein wird. Er gehe davon aus, dass viele Touristen während der noch anhaltenden Corona-Pandemie und der erschwerten Reisemöglichkeiten ziemlich sicher erst mal ausbleiben werden. Und doch ist es für Hotels in Berlin und anderswo ein Schritt in Richtung Normalität - wenn auch unter Auflagen.