Die Kinder sind schon da, in der Kita des Pestalozzi-Fröbel-Hauses in Berlin-Schöneberg. Ab Montag sollen hier noch deutlich mehr von ihnen spielen. Denn ab dem 22. Juni gibt es in der Hauptstadt wieder einen vollen Betreuungsanspruch für Kinder. Auch für Früh- und Spätdienste. Die Mitarbeiter im Pestalozzi-Fröbel-Haus werden diese Vorgabe nicht umsetzen können, sagt die stellvertretende Leiterin der Kita Barbarossastraße, Regina Freytag: "Das ist auf keinen Fall 1:1 umsetzbar. Das ist eben die Sache. Sondern es ist das umsetzbar, was die Einrichtungen leisten können. Sowohl personell als auch zeitlich. Das heißt, bei uns wird es nicht dieses Komplettangebot geben können. Aber es ist mit den Eltern abgesprochen, was können wir anbieten. Wie sind wir personell aufgestellt? Und diese Zeiten bieten wir an. Und in der Zeit ist die Kita geöffnet." Bevor es mit dem erweiterten Kita-Betrieb wieder losgehen soll, haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Pestalozzi-Fröbel-Hauses noch viele Frage. Manche hätten sich mehr Informationen vom Berliner Senat gewünscht. Und mehr Geld, um mögliche Personalausfälle ausgleichen zu können. Ein Hygienekonzept gibt es schon, sagt die Leiterin der Kita Pestalozzistraße, Mandy Schulze: "Natürlich können Kinder keine Mindestabstände einhalten. Und auch wir als pädagogische Fachkräfte fühlen uns da eher ungeschützt. Das gehört dazu. Worauf wir sehr achten ist, dass Eltern nicht ins Haus gehen. Wir haben verschiedene Modelle entwickelt für Bring- und Abholsituationen, die wir im Innenhof gestalten, so dass wir innerhalb der Einrichtung die Kontakte auf absolutes Minnimaß reduzieren." Die meisten Kinder freuen sich sicherlich, wieder öfter in die Kita kommen zu können. Und Eltern und Erzieher müssen hoffen, dass alles gut geht.