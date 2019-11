Kurz vor das Weiße Haus in Washington D. C. hat es ein Stück Berliner Mauer 30 Jahre nach dem Fall geschafft. Aktivisten nutzten es für eine Botschaft an US-Präsident Donald Trump: "28 Jahre lang trennte diese Mauer Ost und West, Familien und Freunde. Es teilte nicht nur Berlin und Deutschland, sondern die ganze Welt. Zu viele Menschen starben beim Versuch, die Mauer zu überqueren - ihr einziges Verbrechen war: der Wunsch nach Freiheit. Heute feiert die Welt den 30. Jahrestag des Falls der Berliner Mauer. Deutschland ist wieder vereint und in Berlin erinnern uns nur wenige vereinzelte Stücke daran, dass keine Mauer ewig hält. "Dieses Stück inspiriert den Präsidenten hoffentlich und erinnert ihn daran, dass die USA einmal an vorderster Front gegen Mauern in unserer Gesellschaft gekämpft haben." "In ein paar Minuten werden wir zum Weißen Haus fahren und an der Tür klingeln. Mal sehen, ob jemand aufmacht und die Mauer annimmt." Mitarbeiter des Geheimdienstes machten dem Team allerdings einen Strich durch die Rechnung. Das Mauersegment durfte in das Weiße Haus. Die Aktivisten ließen sich aber nicht beirren und kündigten an, die Mauer durch die Stadt zu fahren, so dass Passanten ihre Botschaft lesen und die Mauer fotografieren können.