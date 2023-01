STORY: Massive Angriffe auf Polizei und Feuerwehr haben ein ansonsten weitgehend friedliches Silvesterfest in der Hauptstadt überschattet. Die Sicherheitskräfte zeigten sich nach einer ersten Bilanz geschockt: Anja Dierschke, Sprecherin Polizei Berlin: "Wir als Polizei Berlin sind tatsächlich entsetzt, entrüstet und auch betroffen, weil, wenn Menschen angegriffen werden, die für die Sicherheit der Menschen in dieser Stadt sorgen sollen, wenn ihre Gesundheit gefährdet wird, entweder durch direkte Angriffe oder aber auch durch das Verzögern der Zufahrten zu anderen gefährlichen Situationen, wo dann diese Menschen wieder gefährdet werden, die keine Hilfe rechtzeitig womöglich bekommen können, wenn Passanten angegriffen werden. Wir haben ein verletztes dreijähriges Kind, wo im Pläntnerwald die Familie mit Böllern beworfen wurde. Dann macht das sprachlos und da müssen sicherlich auch Gespräche erfolgen, wie man dem begegnen kann." Die Angriffe auf die Sicherheitskräfte, Feuerwehr, Passanten und Verkehrsteilnehmer, hatten eine Intensität, die man aus den Vorjahren so noch nicht gekannt habe, sagte die Sprecherin. Dutzende Personen seien in Gewahrsam genommen worden. Die Schwerpunkte lagen in Neukölln, Gropiusstadt, Gesundbrunnen und Kreuzberg. Insgesamt wurden bei den Einsätzen mehrere Polizisten verletzt - unter anderem auch sehr schwer.

Mehr