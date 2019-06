Sie sollen nicht mehr ganz so hoch hinaus, die Mieten in der Hauptstadt: Der Berliner Senat will die Mieten für gut 1,5 Millionen Wohnungen fünf Jahre lang einfrieren. Die Landesregierung von SPD, Linken und Grünen beschloss am Dienstag für einen Mietendeckel Eckpunkte, die bis Mitte Oktober Gesetz werden sollen. Man wolle damit auch Zeit gewinnen für entlastenden Wohnungsneubau, sagte die Senatorin für Stadtentwicklung, Katrin Lompscher von der Linkspartei am Dienstag in Berlin: O-Ton: "Und wenn Vermieterinnen und Vermieter gibt, die an die Grenzen ihrer Wirtschaftlichkeit geraten sollten durch dieses fünfjährige Einfrieren, dafür gibt es eine Härtefallregelung. Die soll möglichst unkompliziert, unbürokratisch greifen, damit eben niemand, der bisher eher sozial orientiert war, in Schwierigkeiten gerät." Passanten in Berlin zeigten sich zufrieden mit der Entscheidung der Landesregierung: O-Ton: "Ich finde das gut, weil der Anstieg der Mieten in der letzten Zeit ist ja unterträglich." O-Ton: "Ich denke schon, dass das eine sehr sinnvolle Maßnahme ist." O-Ton: "Ich meine gut, wenn das nicht mehr erhöht werden kann, dann ist da ja auch was dran." Vertreter der Wohnungswirtschaft kritisierten das Vorhaben scharf, wie zum Beispiel Kai H. Warnecke, der Präsident von "HAUS UND GRUND DEUTSCHLAND", am Montag in Düsseldorf: O-Ton: "Die Mieten sind in Berlin in den vergangenen drei Jahren ungefähr um knapp sieben Prozent gestiegen, das macht also eine Steigerung von etwas über zwei Prozent pro Jahr, liegt also in der Inflation. Das liegt auch daran, weil viele private Vermieter die Mieten überhaupt nicht erhöhen und diese Personen, die die Mieten nicht erhöhen, kommen über früh oder spät unter Druck, wenn sie in Zukunft Reparaturen an den Immobilien haben." Am Rande der Hauptversammlung des börsennotierten Immobilienkonzerns "Deutsche Wohnen" in Frankfurt am Main gab es Pro und Contra mit Blick auf eine grundsätzlich andere Wohnungspolitik. So sagte Alexis Passadakis vom Netzwerk Attac: O-Ton: "Mietendeckel sind ein ganz wichtiges Instrument, um erst mal die schärfste Spitze zu kappen. Gleichzeitig ist klar, dass diese Art von börsennotierten, profitorientierten Unternehmen nicht die Zukunft sind. Das heißt, es gibt viel Druck, darüber hinaus zu gehen, über die Mietendeckel. Zum Beispiel, die börsennotierten Wohnungsunternehmen in die öffentliche Hand zu überführen und in Zukunft wieder öffentlich und demokratisch zu verwalten, diesen Wohnungsbestand." Dagegen sagte August Krämer, ein Aktionär bei "Deutsche Wohnen" O-Ton: "Nein, ich bin der Meinung, wenn ich hier Geld zur Verfügung stelle, dann helfe ich, dass neue Wohnungen entstehen. Ja, ich spare auch für meine Enkel, ich habe ja keine Möglichkeiten mehr - Anleihen bringen kein Geld mehr. Und hier tue ich wenigstens etwas Gutes. Hier werden keine Raketen gebaut, keine Kriegswaffen hergestellt, da entsteht kein CO2." Der Mietendeckel in Berlin, der auch gewisse Ausnahmen haben wird, soll bis Januar 2020 in Kraft treten. Um zwischenzeitliche Mieterhöhungen zu verhindern, soll er rückwirkend ab dem Senatsbeschluss von Dienstag gültig sein.