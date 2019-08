Der Berliner Senat hat seine Pläne für einen Mietendeckel aufgeweicht. Katrin Lompscher, Berliner Senatorin für Stadtenwicklung und Wohnen stellte am Freitag einen entsprechenden Referenten-Entwurf vor. "Das ist aus unserer Sicht ein geeigneter Weg, um eine Entwicklung in Berlin zu ermöglichen, die weiterhin die sozial gemischte Stadt ermöglicht, die Gentrifizierung etwas entgegensetzt und die auch sicherstellen soll, dass Menschen eben nicht in die existenzielle Lage kommen, Angst zu haben, ihr Dach über dem Kopf zu verlieren. Das ist mit dieser Vorgehensweise aus unserer Sicht gut möglich." Der neue Entwurf sieht zwar ebenfalls vor, die Mieten für fünf Jahre einzufrieren. Allerdings sind anders als zunächst vorgesehen moderate Anhebungen möglich, die sich an der Inflationsrate orientieren sollen. Diese lag im vergangenen Jahr bei zwei Prozent. In dem von Lompscher vorgestellten Entwurf sind zudem keine flächendeckende Mietsenkungen vorgesehen, von denen auch Spitzenverdiener profitiert hätten. Stattdessen soll künftig das Haushaltseinkommen der Mieter berücksichtigt werden: Müssen sie mehr als 30 Prozent davon für das Wohnen berappen, gelten Obergrenzen von 5,95 bis 9,80 Euro je Quadratmeter - je nach Baualter. Der Entwurf soll ab Montag mit den Verbänden diskutiert werden - darunter Vermieter- und Mieterverbände. Lompscher sagte, sie gehe davon aus, dass der Mietendeckel rechtskonform ist. "Wir haben ja von Anfang an gesagt - ich glaube, es war immer der Satz aller Beteiligten in der Koalition und im Senat - wir betreten juristisches Neuland. Das heißt, unsere Aufgabe ist so rechtssicher wie möglich auszugestalten. Und ob uns das gelungen ist, das wird uns ein Gericht mitteilen." Das Gesetz solle für fünf Jahre gelten.