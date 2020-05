Der Zuschauerbereich im Berliner Ensemble sieht derzeit anders aus als sonst. Statt 700 stehen hier jetzt nur noch 200 Zuschauerplätze zur Verfügung, die restlichen Sitze wurden entfernt. Das ist nur eine von mehreren Maßnahmen, die der Intendant des Theaters Oliver Reese und seine Mitarbeiter wegen der Corona-Pandemie ergreifen, um bald wieder öffnen zu können. Wenn es soweit ist, wartet auf die Zuschauer ein ganz neues Erlebnis, so Reese. O-TON OLIVER REESE, INTENDANT: "Man fühlt sich auf diesen Sitzen special, hervorgehoben als Einzelner. Ich habe eine tolle Sicht, weil ich leiste mir ja hier den Luxus keine Köpfe vor einem zu haben als Zuschauer. Ich habe die Möglichkeit vielleicht sogar gelegentlich bei manchen Vorstellungen ein Getränk vielleicht noch hier mit reinzunehmen. Ich habe den gebührenden Abstand zum Nebenmann. Ich glaube, es werden sich neue Rituale bilden." Am 2. Juni soll am Berliner Ensemble mit den Proben begonnen werden. Die Premieren der neuen Spielzeit sind ab dem 4. September geplant. O-TON OLIVER REESE, INTENDANT: "Wir werden auch unser Repertoire wieder anbieten. Aber nicht alle Stücke. Weil manches passt dann auch einfach nicht mehr. Das wird dann nicht passend gemacht. Ein extrem körperliches Theater wie Thalheimers Macbeth-Aufführung können wir nicht zeigen. Da hat man sich angesprungen, abgeleckt, war nackt und blutig. Das geht jetzt nicht." Wer dabei sein will, wenn die Schauspieler wieder auf der Bühne stehen, muss sich allerdings beeilen. Der Vorverkauf für die wenigen Sitzplätze hat bereits begonnen.