(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT UND DEN TON BITTEN WIR ZU ENTSCHULDIGEN. DER WURDE VOM SENAT WÄHREND DER PK NUR SO ANGEBOTEN.) BERLINS REGIERENDER BÜRGERMEISTER MICHAEL MÜLLER (SPD): "Meine Sorge ist, dass einige auch noch das letzte Stückchen Egoismus sich einklagen werden und auch noch bis zum äußersten Ignorant auf diese Situation, die wir alle erleben, reagieren werden, solange, bis dann alle wieder betroffen sein werden von diversen Einschränkungen und Maßnahmen, um eben auch, und das muss man immer wieder so sagen in aller Dramatik, um Leben zu schützen und Leben zu retten." // "Wenn man sich das anguckt, wenn man sich anguckt, wie die Spitze der Infektionszahlen nach oben geht. Was gibt es hier eigentlich noch zu diskutieren? Was gibt es eigentlich noch zu interpretieren, wenn man sich diese Kurven anguckt? Es müsste doch jedem eingängig sein, was das für ein Lebensrisiko ist, das hier grafisch in vier Schaubildern dargestellt ist. Und auf dieser Grundlage kommt die Politik zu Ergebnissen, zu Erkenntnissen und zu Entscheidungen. Und es wird in den nächsten Wochen, wie gesagt, wenn wir es nicht gemeinsam schaffen, durch Disziplin diese Situation zu beherrschen, wird es weitere Einschränkungen geben müssen." // "Eine große Rolle spielt das Thema Maskenpflicht im öffentlichen Raum. Wir haben jetzt verpflichtend formuliert das Masketragen für die Märkte, also Floh-, Wochen- und Weihnachtsmärkte für die Warteschlangen ja auch. Das gibt es ja auch in einigen Situationen auf der Straße, auch für exemplarisch zehn Straßen, wo wir heute schon uns sehr sicher waren, dass es dort oft im Rahmen der üblichen Geschäftszeiten zu so einem Gedränge auf den Bürgersteigen kommt, man kann gar nicht ausweichen, dass man an dieser Stelle dann auch Maske tragen muss, wie z.B. auf der Schlossstraße oder in der Bergmannstraße oder auf dem Tauentzien natürlich, da vorm KaDeWe. Das sind auch Situationen, wo man Maske tragen muss."

