Senator Bernard "Bernie" Sanders liegt in Umfragen nicht nur hier vorne - im US-Bundesstaat New Hampshire findet am Dienstag die zweite Vorwahl statt, im Rennen der Demokratischen Partei um den Herausforderer für das Weiße Haus. Der linksgerichtete Sanders sagte in New Hampshire: "Der Grund dafür, dass wir gewinnen werden, ist, dass das amerikanische Volk, egal, was jeweils die politischen Ansichten sein mögen, die Nase mehr als voll hat von einem Präsidenten, der ein pathologischer Lügner ist. Der eine korrupte Regierung anführt. Der ein Tyrann und eine rachsüchtige Person ist. Der ein Rassist ist, ein Sexist, ein Mensch, der Ausländer und Homosexuelle hasst, ein religiöser Fanatiker. Und das sind seine vergleichsweise netten Eigenschaften." Hinter Sanders liegen in New Hampshire laut Umfragen der Ex-Bürgermeister aus Indiana Pete Buttigieg und Senatorin Amy Klobuchar aus Minnesota. Auch der frühere Vize-Präsident Joseph "Joe" Biden steht zur Wahl. Er ist laut einer aktuellen Umfrage mittlerweile auch US-weit hinter Sanders zurückgefallen. Biden sagte in New Hampshire: "Du brauchst knapp 2000 Delegierte, oder mehr. Es wird nicht viel passieren, bis wir zu Orten quer durch das Land kommen, wo es viel mehr Vielfalt gibt." Der wichtigste Termin nach der Vorwahl in New Hampshire ist der "Super Tuesday" am 3. März, wenn gleich 15 Bundesstaaten abstimmen. Dann erst will Multimilliardär Michael Bloomberg einsteigen. Bloomberg ist mittlerweile ganz ohne Vorwahlauftritte schon auf Platz drei im Ranking der Demokraten aufgestiegen. Der Wahlmarathon dürfte vorentscheiden, wer für die Demokratische Partei am 3. November gegen Donald Trump antritt.