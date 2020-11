Man sieht es nicht sofort. Dann aber doch sehr deutlich: Die Aufschrift "Achtung infektiös". Was früher eher ungewöhnlich war, gehört in Zeiten der Corona-Pandemie für Bestatter mittlerweile zum Alltag. Schon bei der Abholung Verstorbener in Krankenhäusern hat die derzeitige Situation starke Auswirkungen auf den Arbeitsablauf. In Schutzkleidung und unter Beachtung zahlreicher Sicherheitsvorschriften werden die leblosen Körper in Säcke gelegt, die fest verschlossen und anschließend nicht mehr geöffnet werden dürfen. Mit Maske und Schutzanzug werden die an oder mit Covid-19 Gestorbenen im Sarg zur letzten Ruhe gebettet.Gerhard Bajzek, Geschäftsführer vom Bestattungsunternehmen Grieneisen am Dienstag in Berlin: "Also die großen Herausforderungen unter Covid sind für uns eigentlich die Teilnehmerzahlen an den Friedhöfen, da ja eigentlich nicht für uns, aber für die Angehörigen. Das Schmerzliche ist ja, dass sie sich einschränken müssen, wer an einer Beisetzung teilnehmen darf oder nicht. Die großen Auflagen geben ja die Friedhöfe raus, weil die Friedhöfe eigentlich entscheiden, wie viele Leute vor Ort sein dürfen, wie viele Leute dürfen die Hallen betreten, wie viele Leute dürfen am Sarg Abschied nehmen und wie viele Leute dürfen das Geleit zum Grab geben." Interessant ist, dass der Bestatter für dieses Jahr trotz Corona bisher keine erhöhte Sterberate erkennen können. Er hatte hingegen in den Jahren 2015 bis 2018 mit den großen Grippewellen eine deutlich höhere Übersterblichkeit feststellen müssen. Aber diese Erfahrungen können natürlich von Ort zu Ort extrem stark schwanken.

Mehr