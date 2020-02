Die Trauer ist groß unter den Verwandten und Bekannten der Opfer, die hier am Mittwochabend getötet wurden. Am Freitagmorgen versammelten sie sich vor einem der Tatorte des Anschlags, bei dem am Mittwochabend insgesamt elf Menschen ums Leben kamen. Unter den Getöteten war auch Mercedes Kierpacz. Ihr Vater Filip Geoman war mit anderen Angehörigen zu dem Treffpunkt in Hanau gekommen, um zu trauern: O-TON FILIP GEOMAN, VATER VON GETÖTETER MERCEDES KIERPACZ "Und mein Kind wurde hier umgebracht. Sie war 35 Jahre jetzt alt und sie ist hier reingekommen, um eine Pizza zu essen und eine Cola zu sich zu nehmen. Und da wurde sie abgeknallt. Ich bitte Sie, ganz Hanau soll verstehen, was hier passiert, eine Tragödie.") MANN WEINT Auch ein Bekannter der Familie zeigte sich am Freitag in Hanau fassungslos. O-TON YUSUF SAREYILDIZ, BEKANNTER DER FAMILIE GEOMAN/KIERPACZ "Also, ich sage mal so. Es waren Sintis, es waren Kurden, Türken. Ich glaube sogar auch ein Deutscher, der noch im Krankenhaus liegt. Es ist eigentlich scheissegal, wo man herkommen tut, wir tragen alle dasselbe Blut. Ich finde es eigentlich nicht gut, auf die Nationalität zu reduzieren, es sind Menschen hier gestorben. Und nicht einfach so gestorben, sie sind hingerichtet worden. Und es kann nicht sein, wir leben hier in Deutschland, in Europa. Wie kann so was passieren?" Der Hanauer Oberbürgermeister Claus Kaminsky am Freitag mit klaren Worten: "Diejenigen, die hier in Hanau ermordet wurden, waren keine Fremden. Waren keine Fremden. Bürgerinnen und Bürger aus Hanau, aus Nachbarstädten, die zum Teil hier geboren worden sind. Zum Teil in der zweiten Generation hier leben. Es waren Ermordete, und es sind ermordete Mitbürgerinnen und Mitbürger." // "Wir müssen uns noch mehr anstrengen, was die Verhinderung in vielfältiger Weise der Verbreitung von geistigem Gift, geistigem Müll, angeht. Weil die Wirkungen, die Wirkungen sind letztlich nicht mehr beherrschbar. Und machen ihre ganz eigene und im Einzelfall auch möglicherweise furchtbare Geschichte." Der rassistisch motivierter Angriff im hessischen Hanau hat bundesweit Entsetzen ausgelöst. Der mutmaßliche Täter, ein 43-jähriger Deutscher, hatte am Mittwochabend in zwei Shisha-Bars das Feuer eröffnet und wurde später in einem Wohnhaus tot neben der Leiche seiner Mutter aufgefunden. Er hinterließ eine Videobotschaft und ein Bekennerschreiben. Der Generalbundesanwalt übernahm die Ermittlungen und sprach am Donnerstag von einer "zutiefst rassistischen Gesinnung" des Mannes.