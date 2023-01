STORY: Feldbetten vor dem Reichstag: Mit einer Protestaktion haben die Gruppen "NichtGenesen" und "NichtGenesenKids" am Donnerstag auf die Leiden von Long-Covid-Betroffenen aufmerksam gemacht. Die Demonstranten beklagten, dass die Zahl der am sogenannten Chronischen-Fatigue-Syndrom-Erkrankten durch fehlende Erkennung und Behandlung stark angestiegen ist. Elena Lierck, Organisatorin von "NichtGenesenKids": "Wir haben täglich mehr betroffene Erwachsene als auch Kinder, die durch Long Covid, Post Covid, Post Vac dann auch in der schwereren Form von ME/CFS enden oder leiden, genau. Um darauf aufmerksam zu machen, haben wir einfach diese Feldbetten aufgestellt, um zu visualisieren, dass es so viele unbehandelte, untherapierte Erwachsene und Kinder gibt, die einfach haus- und bettgebunden sind tatsächlich." Die Demonstranten forderten, dass mehr Mittel im Gesundheitswesen zur Verfügung gestellt werden und mehr Aufklärungsarbeit geleistet wird, da viele Ärzte nicht ausreichend über das Krankheitsbild Bescheid wüssten. Der Begriff "Post Covid" umfasst sowohl Long Covid als auch dauerhaft verfestigte Krankheitsbilder wie das chronische Erschöpfungssyndrom. Unter dem Begriff "Post Vac" werden Krankheitsverläufe zusammengefasst, die von Impfungen ausgelöst wurden.

Mehr