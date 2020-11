Begleitet von Protesten Tausender Corona-Leugner und heftiger Kritik der AfD haben Bundestag und Bundesrat Änderungen am Bevölkerungsschutzgesetz zur Bekämpfung der Pandemie verabschiedet. Damit sollen unter anderem die Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern rechtssicher gemacht werden. Geregelt werden auch der Aufbau von Impfzentren, die Finanzierung von Intensivbetten für Corona-Patienten und Entschädigungsansprüche von Eltern mit Kindern in Quarantäne. Für die Vorlage der großen Koalition stimmten im Bundestag nach einer hitzigen Debatte 415 Abgeordnete, 236 votierten dagegen, acht enthielten sich, wie Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble mitteilte. Ein Antrag der AfD, den Gesetzentwurf an die Ausschüsse zurückzuverweisen, war vor der Abstimmung mit breiter Mehrheit abgelehnt worden. Rund um das Brandenburger Tor kam es zu Protesten. Die Polizei löste während der Abstimmung im Bundestag eine Demonstration mit Tausenden Gegnern der Corona-Auflagen in Berlin auf, weil sich die Teilnehmer nicht an die Hygiene-Vorschriften hielten. Rund 2000 Beamte waren im Einsatz. Dazu Polizeisprecher Michael Gassen am Mittwoch in Berlin: „Es ist so, dass natürlich unsere Maßnahmen abgewogen werden müssen. Sie müssen der jeweiligen Situation angepasst sein, sie müssen geeignet sein, zum Ziel zu führen. Und sie müssen, das ist ganz wichtig, sie müssen verhältnismäßig sein. Und daher haben wir hier den Wasserwerfer eingesetzt in Form von Sprühregen.“ Die Proteste fand vor dem Hintergrund anhaltend hoher Corona-Infektionszahlen statt: Das Robert-Koch-Institut meldete am Mittwoch 17.561 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Dies ist zwar mehr als am Dienstag, aber zum dritten Tag in Folge liegt der Wert damit unter dem jeweiligen Tag der Vorwoche.

