Das Landgericht Hamburg hat einen 93-jährigen ehemaligen SS-Wachmann zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der Angeklagte in den Jahren 1944 und 1945 mehrere Monate als Jugendlicher zur Wachmannschaft des Konzentrationslagers Stutthof gehört hatte. Er habe sich damit der Beihilfe zum Mord in 5232 Fällen und zum versuchten Mord in einem Fall schuldig gemacht. Der Prozess fand nach Jugendstrafrecht statt, weil der Mann zu Beginn der Tatzeit im Jahr 1944 erst 17 Jahre alt war. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Jugendstrafe von drei Jahren Haft beantragt, die Verteidigung Freispruch gefordert. Der jetzt Verurteilte hatte bestätigt, dass er im Wachdienst in dem Lager bei Danzig eingesetzt war. Er sei aber nicht freiwillig Wachmann geworden. Zum Ende des Prozesses hatte der 93-Jährige die Überlebenden und Hinterbliebenen der KZ-Opfer um Entschuldigung gebeten. Laut Staatsanwaltschaft waren während der Dienstzeit des Angeklagten Tausende Gefangene ermordet worden. An dem Prozess waren rund 40 Nebenkläger beteiligt, unter ihnen 35 Überlebende des Konzentrationslagers.