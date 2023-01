STORY: (HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT) São Francisco do Guaporé, Brasilien Hunderttausende südamerikanische Flussschildkröten Das Schlüpfen der Jungtiere gilt als weltweit einzigartig German Forero-Medina, Wildlife Conservation Society: "Dieser Fluss ist eigentlich die Grenze zwischen Bolivien und Brasilien. Die Schildkröten nisten also in Gebieten, die von beiden Ländern gemeinsam genutzt werden. Deshalb ist es sehr wichtig, dass sich beide Länder abstimmen und für den Schutz der Art zusammenarbeiten." Das Schlüpfen der Schildkröten beginnt Mitte Dezember Und es dauert bis Anfang Januar

