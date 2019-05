BROADCAST AND DIGITAL RESTRICTIONS~**KEINE BESCHRÄNKUNGEN** Der Gründer und Chef von Amazon, Jeff Bezos, gilt derzeit als der reichste Mann der Welt. Seine Ex-Frau MacKenzie, die seit Anfang des Jahres von Bezos geschieden ist, erklärte nun, sie wolle die Hälfte ihres Vermögens für wohltätige Zwecke spenden. Sie folgt damit einem Spendenaufruf der US-Unternehmer Warren Buffett und Bill Gates, die bereits 2010 die Superreichen der Welt dazu aufriefen, zu Lebzeiten - oder in ihrem Testament, die Hälfte ihres Vermögens zu spenden. In einem Statement sagte MacKenzie Bezos "Abgesehen von den Möglichkeiten, die mir das Leben geschenkt hat, habe ich eine unverhältnismäßige Menge an Geld, die ich teilen kann." Das Wirtschaftsmagazin Forbes schätzt das Vermögen von Jeff Bezos in diesem Jahr auf 131 Milliarden Dollar.