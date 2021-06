Ab in den Weltraum? Jeff Bezos, Gründer von Amazon und des privaten Raumfahrtunternehmens Blue Origin, hat am Montag auf Instagram mitgeteilt, dass sein Bruder gemeinsam mit ihm und dem Gewinner einer Auktion an Bord des Raumschiffs New Shepard von Blue Origin den ersten bemannten Raumflug unternehmen werde. Bezos postete ein Video, das ihn und seinen Bruder zeigt, wie sie den Raumflug diskutieren, neben einem Video, das den unbemannten Test der New Shepard-Rakete vom 15. April zeigt. Er wolle an diesem Flug teilnehmen, weil es eine Sache sei, die er schon sein ganzes Leben lang machen wollte, sagte Bezos in dem Video. Er habe seinen Bruder eingeladen, an diesem ersten Flug teilzunehmen, weil sie engste Freunde seien. Die Raketenfirma Blue Origin peilt den 20. Juli für den ersten suborbitalen Rundflug mit ihrem Raumschiff an, das autonom bis an den Rand des Weltraums fliegen kann. Bezos Projekt Blue Origin steht in harter Konkurrenz mit Elon Musks SpaceX. Das Unternehmen von Tesla-Gründer Musk wiederum hatte einen milliardenschweren Vertrag über nationale Sicherheitsstarts in den USA bekommen, die im kommenden Jahr beginnen sollen. Bezos, Musk und ein weiteres Projekt konkurrieren darum, eine neue Mondlandefähre für den potenziell milliardenschweren Vorstoß der US-Weltraumagentur NASA zu entwickeln, Menschen in größerem Stil wieder auf den Mond zu bringen.

Mehr