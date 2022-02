Erste große Überraschung für die deutschen Athleten bei der Winterolympiade in Peking. Denn im Biathlon-Einzelrennen gewann die 33-jährige Denise Herrmann, die in Ruhpolding lebt, die Goldmedaille. Ihr Freude nach dem Sieg am Montag war gewaltig: "Ja, dann natürlich im Deutschen Haus zurückzugehen. Und es standen alle Spalier, auch meine ganzen ehemaligen Langlauf-Kollegen. Das war schon emotional was ganz Großes. Weil zusammen feiert es sich halt irgendwie am schönsten. Und wenn man dann merkt, dass diese Emotionen, die der Sport gibt, und auch, ja, dass man als ein Team hier bei Olympia dabei sind und hier in Peking. Das ist richtig, richtig schön. Und dann war noch ein bisschen Goldregen. Das ist so ein Moment, den kann man sich nicht ausmalen. Den muss man dann so genießen und so mitnehmen." Für Denise Herrmann ist es ein olympisches Double. Denn bereits bei den Spielen in Sotschi 2014 hatte sie eine Bronze-Medaille geholt. Damals jedoch mit der Langlauf-Staffel. Mit ihrem Erfolg im Biathlon ist sie nun eine der wenigen Wintersportlerinnen, die Medaillen in zwei verschiedenen Sportarten geholt hat.

