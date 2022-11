STORY: "Macht keinen Fehler, die Demokratie steht für uns alle auf dem Spiel." Mit diesen Worten warnte der US-Präsident Joe Biden am Mittwoch, und damit nur wenige Tage vor dem Beginn der US-Kongresswahlen, vor einer "noch nie dagewesenen" Bedrohung der Demokratie. Biden ist außerdem äußerst besorgt bei einigen Kandidaten: "Es gibt Kandidaten, für alle möglichen Ämter in den USA: Gouverneure, Abgeordnete, Staatsanwälte, die sich nicht verpflichten wollen, die Ergebnisse der Wahlen, an denen sie teilnehmen, zu akzeptieren." Für Biden ist klar, woher diese Haltung stammt: "Die amerikanische Demokratie wird angegriffen, weil der ehemalige US-Präsident sich weigerte, die Ergebnisse der Wahl von 2020 zu akzeptieren. Er weigerte sich, den Willen des Volkes zu akzeptieren." In den USA wird am kommenden Dienstag ein neuer Kongress gewählt. Außerdem geht es um Tausende weitere politische Posten auf Bundesstaats- und Kommunalebene. Umfragen zufolge haben die Republikaner gute Chancen, wenigstens eine der beiden Parlamentskammern zu erobern. Das würde Biden das Regieren in den verbleibenden zwei Jahren erheblich erschweren.

