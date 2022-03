STORY: US-Präsident Joe Biden hat seine umstrittene Äußerung verteidigt, wonach der russische Staatschef Wladimir Putin wegen des Ukraine-Kriegs nicht an der Macht bleiben könne. Eine Journalistin fragte ihn bei einer Pressekonferenz in Washington: "Glauben Sie, was Sie gesagt haben, dass Putin nicht an der Macht bleiben kann?" "Ich habe weder damals noch heute eine Änderung der Politik angekündigt. Ich habe meine moralische Empörung zum Ausdruck gebracht und ich entschuldige mich nicht dafür." Er habe kurz vor seiner Bemerkung am Wochenende in der polnischen Hauptstadt Warschau Familien besucht, die durch die russische Invasion in der Ukraine vertrieben wurden, sagte Biden. Bidens Satz zwang US- Regierungsbeamte dazu klarzustellen, dass das Weiße Haus nicht für einen Regimewechsel in Russland eintritt. Der Kreml bezeichnete Bidens Äußerungen aber als alarmierend: "Sind Sie zuversichtlich, dass Wladimir Putin dies nicht als Eskalation sieht? , wollte ein Reporterin wissen... "Es ist mir egal, was er denkt. ...Er wird tun, was er tun wird." Bei der Pressekonferenz wollte Biden eigentlich seinen neuen Haushaltsplan vorstellen, der neue Rekordausgaben für die Verteidigung vorsieht. Als Teil davon will Biden angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine auch 6,9 Milliarden Dollar für die Nato und die Stärkung der militärischen Abschrechung in Europa ausgeben.

