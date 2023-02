STORY: US-Präsident Joe Biden hat bei einem Nato-Treffen in Warschau den osteuropäischen Nato-Mitgliedstaaten Beistand im Fall eines russischen Angriffs zugesichert. Man werde buchstäblich jeden Zentimeter des Bündnisses verteidigen, sagte er beim Treffen der sogenannten „Bukarest 9“-Gruppe in der polnischen Hauptstadt. In Artikel Fünf des Gründungsvertrages der Militärallianz ist geregelt, dass sich die Nato-Staaten verpflichten, bei einem bewaffneten Angriff gegen einen oder mehrere Bündnispartner Beistand zu leisten. Als Ostflanke der Militärallianz seien die osteuropäischen Länder die Frontlinie der gemeinsamen Verteidigung. „Sie wissen besser als jeder andere, was in diesem Konflikt auf dem Spiel steht – nicht nur für die Ukraine, sondern für die Freiheit der Demokratien in ganz Europa und in der Welt.“ Nato-Generalsekretär Stoltenberg mahnte, man dürfe nicht zulassen, dass Moskau weiter die europäische Sicherheit untergrabe. Es müsse dafür gesorgt werden, dass sich die Geschichte nicht wiederhole. Stoltenberg verwies darauf, dass Russland bereits Georgien angegriffen und die ukrainische Halbinsel Krim annektiert habe. Mit Blick auf den Ukraine-Krieg sagte der Nato-Generalsekretär, es sei nicht klar, wann dieser enden werde. Ein Jahr nach Beginn der russischen Invasion gebe es keine Anzeichen, dass sich Präsident Putin auf Frieden vorbereite. Deshalb müsse man die Unterstützung für die Ukraine fortsetzen und weiter verstärken. Vor fast genau einem Jahr, am 24. Februar 2022 hat Russland die Ukraine überfallen. Seitdem sind Zehntausende Menschen ums Leben gekommen und Millionen geflohen - die Mehrheit davon ins angrenzende Polen.

