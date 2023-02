STORY: US-Präsident Joe Biden hat in seiner Rede zur Lage der Nation das Bild von einem starken Amerika gezeichnet, das unter seiner Führung historische Herausforderungen gemeistert habe. "Vor zwei Jahren sah sich unsere Demokratie mit der größten Bedrohung seit dem Bürgerkrieg konfrontiert", sagte er am Dienstagabend im Kapitol vor Abgeordneten beider Kongress-Kammern, Mitgliedern des Obersten Gerichts, Ministern und hochrangigen Militärs. "Und heute, obwohl unsere Demokratie verletzt ist, bleibt sie ungebeugt und ungebrochen," so Biden. In einem vergleichsweise kurzen Abschnitt zur Außenpolitik sagte Biden der Ukraine die Hilfe der USA zu, so lange dies nötig sei. Die russische Invasion sei eine Prüfung für die ganz Welt, die USA habe bei der Reaktion darauf eine Führungsrolle eingenommen. "Wir haben die Nato geeint. Wir haben eine globale Koalition aufgebaut", sagte Biden. Zu China erklärte er, er sei zur Zusammenarbeit bereit. Allerdings: "Wie wir vergangene Woche gezeigt haben: wenn China unsere Souveränität bedroht, werden wir handeln, um unser Land zu schützen. Und das haben wir getan", sagte er unter Verweis auf den Abschuss eines mutmaßlichen chinesischen Spionageballons. Der Schwerpunkt der gut 70-minütigen Rede lag jedoch auf der Innen- und Wirtschaftspolitik. Biden verwies auf Erfolge seiner Regierung, etwa bei der Schaffung von Arbeitsplätzen. Vor der Rede hatte das Präsidialamt mehrere Punkte bereits veröffentlicht, etwa einen geplanten Mindeststeuersatz für Milliardäre und ein Ende des Streits im Kongress über die Schuldenobergrenze. Sollte diese nicht in den kommenden Monaten erhöht werden, droht dem Bund die Zahlungsunfähigkeit. Seit der Kongresswahl im vergangenen Jahr kontrollieren die Republikaner das Repräsentantenhaus. Angesichts der Mehrheitsverhältnisse im Kongress ist es fraglich, inwieweit der Demokrat die vorgestellten Pläne umsetzen kann.

