VIDEO SHOWS: Broadcast: No use USA. No use New Zealand. Digital: No use USA. No use New Zealand STORY: US-Präsident Joe Biden sieht die Zwischenwahlen in den USA als guten Tag für die Demokratie. Diese sei herausgefordert worden, aber das amerikanische Volk habe gesprochen, sagte Biden nach der Kongresswahl, bei der seine Demokraten besser abschnitten als von vielen gedacht. Es seien noch nicht alle Ergebnisse bekannt, erklärte Biden am Mittwoch vor Journalisten im Präsidialamt. Aber die von vielen erwartete "rote Welle", also ein Durchmarsch der oppositionellen Republikaner, sei "nicht passiert". Die Republikaner konnten bei den Zwischenwahlen allerdings leichte Gewinne verzeichnen und dürften wahrscheinlich die Kontrolle über das Repräsentantenhaus übernehmen. Die Kontrolle über den Senat hängt jedoch von drei Rennen ab, die noch offen waren. Biden ging auf seinen politischen Gegner zu. Er sei bereit, mit den Republikanern zusammenzuarbeiten. Dies gelte unabhängig davon, wie die Kongresswahl ausgehe. Biden betonte jedoch, er werde sein Veto gegen ein nationales Abtreibungsverbot einlegen und sich gegen Steuersenkungen für Wohlhabende aussprechen. Dies sind zwei politische Vorschläge, die die Republikaner womöglich vorantreiben könnten. Biden will voraussichtlich Anfang nächsten Jahres entscheiden, ob er 2024 noch mal bei der US-Präsidentenwahl antritt. Er habe die Absicht zu kandidieren, bekräftigt der 79-Jährige. Letztlich sei dies aber auch eine Entscheidung seiner Familie.

Mehr