Alle US-Bürger haben nach Darstellung von Präsident Joe Biden die patriotische Pflicht, sich impfen zu lassen. Die Omikron-Variante verbreite sich schneller als irgendjemand erwartet habe, sagte der US-Präsident. "Wie besorgt sollte man über Omikron sein, das jetzt die dominierende Variante in diesem Land ist? Es ist so schnell passiert. Die Antwort ist einfach: Wenn Sie nicht vollständig geimpft sind, haben Sie guten Grund, sich Sorgen zu machen." Wer sich nicht impfen lasse, sei für sein eigenes Verhalten verantwortlich, sagte Biden. Diese Menschen seien aber meist die Opfer von Falschinformationen. Selbst der ehemalige US-Präsident Donald Trump wisse es besser. "Ich habe meine Auffrischungsimpfung bekommen, sobald sie verfügbar war, und erst neulich hat der ehemalige Präsident Trump verkündet, dass er seine Auffrischungsimpfung bekommen hat. Vielleicht eines der wenigen Dinge, bei denen er und ich einer Meinung sind." Die US-Regierung will ab Januar auf Anfrage Bürgern insgesamt 500 Millionen kostenlose Covid-Tests für den Hausgebrauch zur Verfügung stellen, kündigte Biden an. Zudem sollen etwa 1000 medizinisch ausgebildete Mitglieder der Streitkräfte in Krankenhäusern aushelfen. Die Ausbreitung der Omikron-Variante vor den Weihnachtsfeiertagen sei Grund zur Sorge, aber nicht zur Panik, sagte Biden. Die Menschen müssten sich aber impfen lassen. In den USA wollen sich Millionen Menschen nicht gegen das Coronavirus impfen lassen. Besonders verbreitet ist die Impfskepsis oder gar die Ablehnung von Impfungen bei Anhängern von Trumps konservativen Republikanern. Bislang sind lediglich 61,5 Prozent der US-Gesamtbevölkerung vollständig gegen das Coronavirus geimpft.

