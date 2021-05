11 Tage Raketenbeschuss von israelischen Streitkräften im Gazastreifen als Antwort auf die Angriffe mit Tausenden von Flugkörpern durch militante Palästinenser, die auf Israel abgeschossen wurden, haben Spuren hinterlassen. Satellitenbilder zeigen die Verwüstung im Gazastreifen. Manche Gebäude wurden einfach ausradiert. Die traurige Bilanz lautet zurzeit, dass auf der Seite der Palästinenser über 230 Menschen ums Leben gekommen sind, davon viele Zivilisten und auf der Seite Israels 12 Personen starben. Das ganze Ausmaß der Schäden ist noch gar nicht zu beziffern. Aber, dass sich durch die kriegerischen Auseinandersetzungen die Fronten weiter verhärtet haben, das ist offensichtlich. Um aus dieser Spirale von Hass und Gewalt auszubrechen, hält US-Präsident Joe Biden eine Zwei-Staaten-Lösung weiterhin für den richtigen und einzigen Weg. Nur so könnte der Nahost-Konflikt beigelegt werden. Auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus in Washington am Freitag sagte der US-Präsident: "Es gibt keine Verschiebung in meinem Engagement für die Sicherheit Israels. Punkt. Aber ich sage Ihnen, es gibt eine Veränderung. Die Veränderung ist, dass wir immer noch eine Zwei-Staaten-Lösung brauchen. Das ist die einzige Lösung." Biden forderte ein Ende der Kämpfe zwischen Extremisten auf beiden Seiten. Dies sei unerlässlich, um die Sicherheit für die Palästinenser im Westjordanland zu gewährleisten und den Menschen in Gaza zu helfen. In dem Konflikt geht es auf beiden Seiten auch um innenpolitische Machtkämpfe. Netanjahu steht unter Druck, weil er wegen Korruption angeklagt ist und es ihm trotz mehrerer Neuwahlen nicht gelungen ist, ein neues Regierungsbündnis zu schmieden. Auf palästinensischer Seite schwelt im Hintergrund die Konkurrenz zwischen der Hamas und der zerstrittenen Fatah von Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas. Dieser hatte unlängst die Wahlen in den Palästinenser-Gebieten abgesagt, was auf Verärgerung der Hamas stößt. Experten zufolge dürfte die Hamas mit den Raketenangriffen auch zum Ziel gehabt haben, den Einfluss von Abbas zurückzudrängen und sich als Beschützer der Palästinenser in Jerusalem zu präsentieren.

