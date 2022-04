STORY: US-Präsident Joe Biden hat den Krieg in der Ukraine zum ersten Mal als Völkermord bezeichnet. Entsprechend äußerte er sich am Dienstag vor Journalisten im US-Bundesstaat Iowa: "Ja, ich habe es einen Völkermord genannt, denn es wird immer deutlicher, dass Putin einfach nur versucht, die Idee auszulöschen, überhaupt Ukrainer sein zu können. Und die Beweise häufen sich. Ein bisschen anders als letzte Woche. Aber es kommen immer mehr Beweise für die schrecklichen Dinge ans Licht, die die Russen in der Ukraine getan haben. Und wir werden mehr und mehr über die Verwüstungen erfahren. Wir überlassen es den Anwälten, international zu entscheiden, ob es sich um ein Verbrechen handelt oder nicht, aber mir scheint es so. Ich danke Ihnen. " Biden hatte den russischen Präsidenten Wladimir Putin zuvor wiederholt als Kriegsverbrecher bezeichnet, aber bisher nicht erklärt, dass Russland in der Ukraine einen Völkermord begeht. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj lobte Bidens Worte: "Die Dinge beim Namen zu nennen ist wichtig, wenn man sich gegen das Böse behaupten will", schrieb er auf Twitter.

