STORY: US-Präsident Joe Biden hat der Ukraine nach der russischen Invastion die Solidarität der USA zugesichert. Zum Auftakt seiner Rede zur Lage der Nation im US-Kongress rief er die Abgeordneten und Senatoren dazu auf, "ein unmissverständliches Signal an die Ukraine und die Welt zu senden". Der ukrainischen Botschafterin in den USA brachten die Anwesenden stehende Ovationen als Zeichen der Unterstützung. Dem russischen Präsidenten Wladimir Putin drohte er mit Konsequenzen. "Er hat keine Ahnung, was auf ihn zukommt." Selbst wenn Russland auf dem Schlachtfeld vorankommen sollte, werde Putin langfristig "einen hohen Preis" bezahlen. Schon jetzt sei er mehr isoliert als je zuvor. Biden kündigte an den amerikanischen Luftraum für alle russische Flüge zu sperren. Das werde Russland noch weiter isolieren und die Wirtschaft des Landes zusätzlich belasten. Auch Russlands Zugang zu Technologie werde abgewürgt, was dessen Militär auf Jahre schwächen werde. Russischen Oligarchen drohte er mit der Beschlagnahmung ihrer Yachten und Lucxusimmobilien. Zahlreiche Länder haben in den vergangenen Tagen als Reaktion auf den russischen Einmarsch in die Ukraine bereits eine ganze Reihe von Sanktionen verhängt, die auf die russische Wirtschaft abzielen. Zudem versorgen sie die Ukraine mit Waffen. Ein Eingreifen amerikanischer Bodentruppen schloss Biden aber erneut aus.

