STORY: Die zuletzt von den USA abgeschossenen Ballons dienten nach Angaben von Präsident Joe Biden aller Wahrscheinlichkeit nach nicht der Spionage. Biden sagte am Donnerstag in einer Rede, die drei nicht identifizierten Flugkörper hätten wahrscheinlich "guten Zwecken" gedient. Nach Erkenntnissen der Geheimdienste habe es sich wahrscheinlich um Ballons von Unternehmen oder Forschungseinrichtungen gehandelt. Die USA hatten nach eigenen Angaben am 4. Februar einen chinesischen Spionage-Ballon vor der Küste von South Carolina abgeschossen. Der Vorfall trübte die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen beiden Ländern weiter ein, Außenminister Antony Blinken sagte eine Peking-Reise ab. Es folgten Abschüsse weiterer unbekannter Flugobjekte über den USA und Kanada. Der US-Präsident erklärte nun, er erwarte, mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping sprechen zu können. Biden bekräftigte, er werde sich nicht für den Abschuss des chinesischen Spionage-Ballons entschuldigen. China hatte erklärt, der Ballon habe zivile Forschungsgeräte transportiert und nicht der Spionage gedient.

