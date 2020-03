Bei den Vorwahlen der US-Demokraten am "Super Tuesday" hat wie erwartet der gemäßigte Kandidat Joe Biden in den Bundesstaaten der Ostküste stark abgeschnitten. Den ersten Prognosen zufolge konnte sich der ehemalige Vize-Präsident in Virginia, North Carolina und Alabama durchsetzen. Vermont geht demnach dagegen an den Senator Bernie Sanders, ein Vertreter des linken Flügels. Nach Angaben von Umfrageinstituten liegt Sanders auch in mehreren Bundesstaaten im Westen des Landes vorne. Befragungen sehen ihn mit guten Chancen in Kalifornien, Utah und Texas. Die Vorwahlen der Demokraten bilden inzwischen den Flügelkampf innerhalb der Partei ab. Hinter dem selbstbeschriebenen demokratischen Sozialisten Sanders haben sich eher linke Mitglieder versammelt. Dagegen steht Biden an der Spitze der Gemäßigten. Auch der ehemalige New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg wird zu diesem Flügel gezählt. Der Milliardär trat am "Super Tuesday" erstmals bei den Vorwahlen an.