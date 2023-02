STORY: In der US-Dokumenten-Affäre hat die Bundespolizei FBI am Mittwoch auch das Strandhaus von Präsident Joe Biden durchsucht. Es seien dabei keine als vertraulich gekennzeichneten Unterlagen gefunden worden, erklärte Bidens Anwalt am Mittwoch anschließend. Die Beamten hätten zur weiteren Prüfung einige Dokumente sowie handschriftliche Notizen mitgenommen, die offenbar in Verbindung zu Bidens Zeit als Vize-Präsident stünden. Das Justizministerium hat bereits Bidens Haus sowie Büroräume durchsucht. Hintergrund sind vertrauliche Dokumente, die unzulässiger Weise bei Biden, seinem Vorgänger Donald Trump sowie Ex-Vizepräsident Mike Pence gefunden wurden. Justizminister Merrick Garland hat Sonderermittler zu Trump und Biden eingesetzt, die beide als Bewerber für die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr gelten. Das Nationalarchiv der USA hat inzwischen alle ehemaligen Präsidenten und Vize-Präsidenten aufgefordert, nach vertraulichen Dokumenten zu suchen, die bei ihrem Ausscheiden aus dem Amt eigentlich hätten abgegeben werden müssen.

Mehr