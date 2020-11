Joe Biden weitet laut dem Datenanbieter Edison Research seinen Vorsprung in Georgia aus. Dieser betrage demnach über 7.000 Stimmen. Noch ist die Auszählung aber nicht abgeschlossen. Der Trend spricht aber für den Demokraten. Sollte Biden Georgia für sich entscheiden, käme US-Präsident Donald Trump nicht mehr auf 270 Wahlleute, die man für einen Wahlsieg braucht. Rein hypothetisch könnten beide auf 269 kommen, wenn Trump alle restlichen Bundesstaaten gewinnen würde. Auch das erscheint aber derzeit sehr unwahrscheinlich, denn Biden liegt in allen vorn, wenn auch nur knapp. In Pennsylvania beträgt der Unterschied gerade einmal 27.000 Stimmen. Es bleibt ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Biden zeigte sich bei einer Ansprache am Freitag siegessicher: "Wir werden dieses Rennen gewinnen. Schauen Sie, was seit gestern passiert ist: Vor 24 Stunden lagen wir in Georgia zurück. Jetzt liegen wir vorn. Vor 24 Stunden lagen wir in Pennsylvania, jetzt liegen wir vorn. Wir werden Arizona und Nevada gewinnen. In Nevada haben wir unseren Vorsprung verdoppelt. Wir werden über 300 Wahlleute kriegen." Zusammen mit seiner Vize-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris habe er bislang mehr als 74 Millionen Stimmen bekommen - mehr als jedes andere Wahl-Team in der Geschichte des Landes. Dem Duo kommen viele Wählerinnen und Wähler zugute, die den amtierenden Präsidenten lediglich abwählen wollen.

