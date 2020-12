Der gewählte US-Präsident Joe Biden will weitere Schlüsselpositionen mit Vertrauten aus seiner Zeit als Vizepräsident unter dem ehemaligen Präsidenten Barack Obama besetzen. Biden habe sich entschieden, den pensionierten General Lloyd Austin als Verteidigungsministers zu berufen, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Das US-Nachrichtenportal "Politico" hatte zuerst über die Personalentscheidung berichtet. Austin war Kommandeur der US-Streitkräfte im Nahen Osten unter Obama und wäre der erste afroamerikanische Verteidigungsminister in der Geschichte Amerikas. Der 67-Jährige gilt als Verteidigungsminister bei einigen progressiven Gruppen als umstritten, da er unter anderem im Vorstand des Waffenherstellers Rytheon Technologies sitzt. Biden hatte zuvor angekündigt am Freitag seinen neuen Verteidigungsminister ernennen. Austin wäre der erste Afro-Amerikaner an der Spitze des Pentagons. Zudem müsste der Kongress seiner Ernennung zustimmen, da weniger als sieben Jahre seit seinem Militärdienst vergangen sind. Biden besetzte außerdem den kalifornischen Generalstaatsanwalt Xavier Becerra als Leiter des Gesundheits- und Sozialdienstes im Gesundheitsministerium, zudem habe Biden Dr. Anthony Fauci gebeten, als medizinischer Chefberater in seiner Administration weiterzumachen.

